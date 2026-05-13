Волгоградский НЭТ скорбит о хореографе Юрии Ефимове

Волгоградский Новый экспериментальный театр сообщил о смерти своего коллеги — заслуженного работника культуры РФ, хореографа Юрия Ефимова. Он служил в НЭТе много лет и ушел из жизни на 76-м году.
— Много лет назад Юрий Николаевич выбрал себе профессию по душе — и ни разу не пожалел об этом, — говорится в некрологе. — Ему был подвластен язык тела и пластики — самый точный, правдивый и искренний.
В памяти волгоградских актеров и театралов Юрий Ефимов останется высоким образцом профессионализма, талант и уважения к сцене.
Редакция присоединяется к соболезнованиям родным, близким и коллегам Юрия Николаевича.