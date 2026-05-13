Герои прошлого и настоящего. Губернатор наградил пожарных, навестил ветерана

Праздник 9 Мая имеет особое значение для всех жителей России. В этот день мы вспоминаем мужество защитников Отчизны, отдаём дань памяти павшим героям и чтим тех, кто и сегодня готов проявить отвагу.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в этот день навестил участника Великой Отечественной войны Петра Михайловича Зорина и наградил пожарных, которые мужественно боролись с последствиями атак БПЛА.
«Лично сказать спасибо».
«Встретился с нашим дорогим ветераном Петром Михайловичем Зориным. Горжусь, что могу лично сказать спасибо людям, благодаря которым мы сегодня живем, растим детей и строим будущее, — написал Дмитрий Махонин в своих соцсетях по итогам встречи. — У Петра Михайловича своя история мужества и любви к Родине. В 1943 г. со школьной скамьи он отправился защищать Отечество. По распределению попал на Дальний Восток, служил пулемётчиком. Домой вернулся только в 1949 г.».
В послевоенные годы Пётр Зорин работал в Кирово-Чепецке. А с выходом на пенсию решил переехать в Пермский край.
Петру Михайловичу сейчас 100 лет, но он ведёт активную жизнь, много гуляет, занимается спортом, летом любит трудиться на даче.
«Главная ценность для Петра Михайловича — его большая и дружная семья. У него — четверо внуков и семеро правнуков. День Победы в их семье — особенный праздник. Родные бережно хранят его воспоминания о военном времени и передают эту память из поколения в поколение», — рассказал Дмитрий Махонин.
Глава региона пожелал ветерану крепкого здоровья.
Пермский характер.
Также 9 Мая Дмитрий Махонин вручил награды сотрудникам пожарной охраны, которые помогали в ликвидации последствий атаки БПЛА в Прикамье.
«Вы работали в непростых условиях, но не дали огню распространиться и сделали всё, чтобы защитить земляков. Проявили настоящее мужество и наш пермский характер. Спасибо за профессионализм, оперативную и слаженную работу. Гордимся вами!» — отметил губернатор.
В списке награждённых — десятки фамилий. Пожарным вручили медали «За заслуги перед Пермским краем», благодарственные письма губернатора. В соответствии с приказом МЧС России некоторым сотрудникам присвоены очередные специальные звания досрочно.