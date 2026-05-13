Герои прошлого и настоящего. Губернатор наградил пожарных, навестил ветерана

«Встретился с нашим дорогим ветераном Петром Михайловичем Зориным. Горжусь, что могу лично сказать спасибо людям, благодаря которым мы сегодня живем, растим детей и строим будущее, — написал Дмитрий Махонин в своих соцсетях по итогам встречи. — У Петра Михайловича своя история мужества и любви к Родине. В 1943 г. со школьной скамьи он отправился защищать Отечество. По распределению попал на Дальний Восток, служил пулемётчиком. Домой вернулся только в 1949 г.».