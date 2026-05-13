«Ростех» откроет в Нижнем Новгороде центр протезирования для ветеранов СВО

Госкорпорация «Ростех» в 2026 году планирует открыть в Нижнем Новгороде центр для высокотехнологичного протезирования и реабилитации ветеранов СВО. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации, он станет филиалом Центра инноваций в травматологии и ортопедии Ростеха.