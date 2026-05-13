Новый сервис по подбору деловых партнеров представят в Перми

Для участия в программе необходимо при регистрации на сайте заполнить специальную анкету. В ней нужно указать сферу деятельности, а также описать свои цели, ожидания и запросы к потенциальным партнерам. На основе этих данных система автоматически подберет наиболее релевантные деловые пары. За 24 часа до начала форума каждому участнику через специального бота во «ВКонтакте» будет отправлен контакт потенциального партнера.