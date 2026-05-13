Euractiv: стало известно о планах ЕС заменить силы ООН в Ливане

Европейский союз прорабатывает сценарии новой миротворческой инициативы. Речь идет о миссии, которая может прийти на смену Временным силам ООН в Ливане (UNIFIL) после истечения их мандата в декабре. Эту информацию Euractiv получил от источников в ЕС.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AHMAD BADER/CC0

В Брюсселе подчеркивают, что напрямую подменять собой UNIFIL никто не собирается. Один из собеседников портала уточнил, что рассматриваемые варианты касаются в первую очередь программ обучения и поддержки ливанской армии, пишут «Ведомости».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас уже обозначила позицию ЕС: Евросоюз готов оказывать помощь вооруженным силам Ливана. «Чем сильнее Ливан, тем слабее “Хезболла”, — приводит ее слова Euractiv.

Ожидается, что в самое ближайшее время в Бейрут прибудет делегация Европейской службы внешних действий, чтобы провести предварительные консультации.

Напомним, UNIFIL были созданы в 1978 году после вторжения Израиля в Ливан на основании резолюции ООН. Мандат этих сил продлевается каждые шесть месяцев.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше