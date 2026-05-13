Горячую воду отключат в четырёх районах Волгограда с 14 мая

Жители четырёх районов Волгограда останутся без горячей воды с четверга, 14 мая. Отключения стартуют в Дзержинском, Кировском, Красноармейском и Советском районах.
В Кировском районе жителям домов на улице Курчатова, 10а и 18 греть воду придётся с 14 до 26 мая. В Советском районе — на день позже, до 27 мая оставят без горячей воды жителей домов на улице Валентины Терешковой, 17, 19, 21 и 54, а также Волгоградской, ⅕, ⅙, 1/7, ⅛ и 1/9.
В Красноармейском районе период отключения продлится только до 20 мая, но масштаб ограничений больше: под «санкции» ресурсоснабжающей организации попадут проживающие на улицах Алийской, 16 и 18; Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 40, 42, 51 и 55; Сидорова, 3; Судостроительной, 39, 43 и 45; Электростальской, 11.
В Дзержинском районе и период отключения длиннее — с 14 по 27 мая, и список больше. Горячую воду здесь отключат в домах на улицах:
8-й Воздушной Армии, 5, 9, 11, 15, 15а, 19;
51-й Гвардейской Дивизии, 53, 55, 57, 61, 63, 65;
Восточно-Казахстанской, 16, 18;
Качинцев, 108, 110, 112;
Константина Симонова, 2, 2а, 18, 20, 22, 24, 26;
Космонавтов, 59, 61;
Московской, 5а, 6а, 7б;
Новодвинской, 42, 44, 50, 52, 54;
Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20;
а также на бульваре 30-летия Победы, 6, 11а, 11 г, 15а, 15 г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 19б, 20, 22, 23/1, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 50, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что без холодной воды «Концессии водоснабжения» на 2,5 суток оставят жителей трёх районов областного центра, в которых проживают почти 460 тысяч человек.