Жительница Перми покоряет мировые марафоны в 59 лет

Два года назад 59-летняя Галина Зибзеева вернулась в бег после тридцатилетнего перерыва. Сегодня она готовится покорять сразу два марафона-мейджора — в Чикаго и Нью-Йорке. Попасть на эти престижные старты мечтают сотни тысяч бегунов со всего мира, но удается единицам. О своем пути спортсменка-любительница из Перми рассказала aif.ru.
Два года назад Галина и подумать не могла, к чему приведет забытое увлечение. В тяжелый период после смерти супруга она искала способ отвлечься от горя. Женщина рассказала, что у нее был кризис и она начала каждый день бегать в лесу рядом с домом.
В детстве вместе с сестрой-близняшкой они жили в деревне и занимались легкой атлетикой. Спорт открывал перед ними возможности: они ездили на районные соревнования и занимали призовые места. Однако уже в Перми, на третьем курсе института, Галина бросила бег.
Вернувшись в спорт, женщина сначала начала заниматься просто бегом, потом вступила в клуб моржевания. Так появились новые друзья, а с ними — знания о соревнованиях для бегунов-любителей. Галина признается, что раньше не могла понять, как можно бежать марафон 42 километра, считала таких людей киборгами и не верила, что это возможно. Но общение с другими спортсменами-любителями расширило границы.
Первый зарубежный старт Галины прошел в Амстердаме осенью 2024 года. Покупая слот на 42 километра, она понимала, что рискует — таких длительных забегов у нее еще не было. По словам Галины, слоты на остальные дистанции разобрали, и она забронировала место на марафон, а потом испугалась. Очень помогла подруга Светлана, которая поддерживала и заряжала уверенностью, они вместе готовились к старту.
Спортсменка вспоминала: 45 тысяч участников бежали по центру Амстердама и окрестностям, много болельщиков, музыка, люди выкрикивают имена бегущих. Дистанция далась непросто, несколько раз она останавливалась из-за высокого пульса, но финишировала за 4 часа 24 минуты.
До марафона Галина уже пробовала свои силы на более коротких дистанциях. Летом она поехала на трейл «Беги за сердцем» в Губаху на 13 километров. В то время у нее даже не было специальных кроссовок для пересеченной местности — бежала в обуви для асфальта. Высоких результатов женщина не ждала, пропустила награждение, а после узнала, что заняла первое место в своей возрастной категории.
Затем последовало участие в ночном забеге по Перми — снова первое место в своей возрастной категории, а на забеге в Екатеринбурге она стала пятой.
Марафоны-мейджоры — самая престижная серия забегов в Токио, Лондоне, Бостоне, Берлине, Нью-Йорке, Чикаго и Сиднее. Число желающих значительно превышает количество доступных слотов. У Галины появилась амбициозная цель. «Я уверена, что, когда побегу по улицам Нью-Йорка, я буду плакать. А если смогу собрать шесть медалей с “мейджоров” и получить заветную медаль-шестеренку, даже не представляю, что со мной будет», — говорит спортсменка.
Осознавая сложность мировых стартов, Галина начала интенсивную подготовку. Она изучила чаты русскоязычных бегунов, вникла в требования к участникам и оформила карту иностранного банка. Регистрация на марафоны начинается примерно за год. Как пояснила спортсменка, есть несколько способов попасть на мейджоры. Слоты достаются самым быстрым бегунам, подтвердившим статус на сертифицированных трассах. Для остальных проводится лотерея.
Также можно купить спортивную путевку через туроператора, но это очень дорого, либо сделать солидное пожертвование в благотворительный фонд — партнер марафона. Четыре раза Галина подавалась на лотерею и каждый раз безуспешно, после чего поняла: единственный путь — искать сертифицированную трассу и подтверждать квалификацию быстрого бегуна.
Выбор пал на Черногорию. Вместе с подругами Галина зарегистрировалась на забег 2025 года. Подготовка была серьезной: сменила тренера, добавила специальные беговые упражнения, интервальные и длительные пробежки — всего пять тренировок в неделю. Задача стояла не просто пробежать, а выполнить квалификационный норматив для допуска на мейджоры.
По словам бегуньи, с тренером Дмитрием Князевым они детально проработали тактику, однако по ходу марафона она чувствовала, что готова ускоряться. Страх оставался: вдруг не получится, и вся поездка окажется насмарку. Она то прибавляла темп, то замедлялась. На 29-м километре осознала: осталось немного, а силы еще есть. Разогналась, обогнала пейсмейкера — бегуна, задающего бег — и бежала одна, опасаясь сбиться с пути.
В итоге финишировала за 3 часа 36 минут — на 47 минут быстрее предыдущего старта. Первое место в возрастной группе и пятое в абсолютном зачете. Второе и третье места в возрастной категории заняли ее подруги.
На пути к цели встречается множество сложностей, признается Галина. Даже если дали допуск на забег, могут отказать в визе. Должно все сложиться воедино, и ей повезло. Прямо из Черногории, так как времени до подачи заявки оставалось впритык, она зарегистрировалась на Чикагский марафон. Очень помогли ребята из русскоязычного бегового сообщества.
Затем вместе с подругами, с которыми бежала в Черногории, она подала заявку на Нью-Йоркский марафон — одобрение получили двое. Галина также успешно оформила американскую визу. Сейчас спортсменка интенсивно готовится к американским стартам: все формальности улажены, главное — тренировки. Чикаго она планирует бежать на результат, а Нью-Йорк через месяц — в удовольствие.
Останавливаться Галина не собирается: уже подала заявку на Лондон, результаты будут известны в июле. В следующем году мечтает о Сиднее и других мейджорах. В России присматривается к марафонам лиги БРИКС, хотела бы пробежать в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Еще одна цель — Париж.
Галина внимательно следит за своим состоянием и уверена, что бег помогает сохранять молодость и красоту. Сейчас у нее строгий режим. Спортсменка объяснила, что не бывает так, что бег гарантирует идеальный внешний вид. На помощь приходит косметолог. Но бег действительно молодит: во-первых, худеешь и начинаешь чувствовать себя иначе, во-вторых, постоянно пребываешь в состоянии счастья.