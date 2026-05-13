Жительница Перми покоряет мировые марафоны в 59 лет

До марафона Галина уже пробовала свои силы на более коротких дистанциях. Летом она поехала на трейл «Беги за сердцем» в Губаху на 13 километров. В то время у нее даже не было специальных кроссовок для пересеченной местности — бежала в обуви для асфальта. Высоких результатов женщина не ждала, пропустила награждение, а после узнала, что заняла первое место в своей возрастной категории.