В Красноярске трудотрядовцы благоустроили еще 21 захоронение ветеранов

В Красноярске завершилась ежегодная патриотическая акция «Сохраним историю», приуроченная к празднованию Дня Победы. Об этом рассказали в мэрии.
Бойцы Трудового отряда главы города благоустраивали захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. Работы велись с 27 апреля по 8 мая по заявкам жителей — родственников, сослуживцев, соседей ветеранов. Трудотрядовцы очистили территории погостов от мусора и сухой травы, помыли памятные плиты, а также покрасили ограждения.
В 2026 году выполнены все поступившие заявки, приведено в порядок 21 захоронение на пяти городских кладбищах: Злобинском, Шинном, Николаевском, Базайском и Бадалыкском. Также в этом году ребята отмыли 9 мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, в число которых вошел мемориальный комплекс, посвященный труженикам тыла и эвакуированным заводам.
«Участие в акции позволяет подросткам не только внести вклад в благоустройство памятных мест, но и прикоснуться к истории через судьбы конкретных людей, сохраняя память о подвиге поколения победителей», — отметил командир Трудового отряда Роман Витенко.
В этом году одну из заявок на уборку могил подала Жанна Воронина. На Бадалыке похоронены её репрессированные бабушка и дедушка, мать, отец и его боевой товарищ.
Николай Воронин родился в Курской области в 1909 году. Ушел на фронт в первые дни войны добровольцем. Служил в пехоте, был капитаном-пулеметчиком. Оказался в Красноярске с эвакогоспиталем в 1944 году после ранения. Здесь и познакомился со своей будущей супругой Надеждой Ворониной.
Она училась в Киевском военном училище связи, эвакуированном в Красноярск в августе 1941 года. После окончания учебы ушла на войну добровольцем. Воевала на Сталинградском направлении, была связисткой. Во время переброски на задание самолет был подбит. После полученных ранений оказалась в госпитале Красноярска, откуда сама была родом.
Напомним, что акция «Сохраним историю» проходит уже 16 лет. Всего за это время в Красноярске привели в порядок 870 памятных мест.
