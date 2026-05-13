В Красноярске трудотрядовцы благоустроили еще 21 захоронение ветеранов

Она училась в Киевском военном училище связи, эвакуированном в Красноярск в августе 1941 года. После окончания учебы ушла на войну добровольцем. Воевала на Сталинградском направлении, была связисткой. Во время переброски на задание самолет был подбит. После полученных ранений оказалась в госпитале Красноярска, откуда сама была родом.