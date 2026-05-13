В Ростове возбудили дело после травмирования девушек при прорыве теплотрассы

По версии правоохранителей, 12 мая в районе жилого дома по улице Чехова произошел прорыв теплотрассы, из-за чего горячая вода вылилась на поверхность. В результате травмы получили две местные жительницы. Сейчас теплоноситель на аварийном участке перекрыт, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.