Турпоток в Петербурге превысил допандемийный уровень на 20 процентов

Туристический поток в Петербурге за 2025 год вырос на 20 процентов и превысил уровень, который бал даже до пандемии коронавируса. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов, выступивший перед парламентариями в Мариинском дворце в рамках ежегодного отчета о деятельности Смольного.