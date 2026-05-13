Турпоток в Петербурге превысил допандемийный уровень на 20 процентов

В 2025 году город принял 12,5 миллиона гостей.

Источник: Комсомольская правда

Туристический поток в Петербурге за 2025 год вырос на 20 процентов и превысил уровень, который бал даже до пандемии коронавируса. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов, выступивший перед парламентариями в Мариинском дворце в рамках ежегодного отчета о деятельности Смольного.

— В 2025 годы мы приняли 12,5 миллиона гостей. Рост внутреннего туризма составил семь процентов, — уточнил градоначальник в ЗакСе.

Ранее губернатор рассказал подробности о строительстве мегапроектов Северной столице. В частности, ВСМ Москва — Петербург уже в работе, одобрена перестройка Московского вокзала. А Большой Смоленский мост близок к своему окончательному виду: там уже начали разводить крылья и пропускать суда. Планировка всесезонного курорта на Горской тоже близка к завершению, скоро можно ждать новостей.

Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
