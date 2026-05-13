12 рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 13 мая

К полудню среды в нижегородском аэропорту задерживаются 12 рейсов. 13 мая в воздушной гавани действовали ограничения на прием и выпуск самолетов, на данный момент их уже отменили.
По данным онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием будут отправлены авиалайнеры в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Норильск и Шарм Эль Шейх. В частности, самолет, следующий в российскую столицу, поднимется в воздух не в 07:15, а в 12:30.
Известно и о задержке бортов до Нижнего Новгорода. Позже, чем предусмотрено расписанием, приземлятся в аэропорту имени Чкалова, самолеты из города на Неве, Москвы и Екатеринбурга.
Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями онлайн-табло, чтобы не пропустить информацию о рейсах.