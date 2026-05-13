Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12 рейсов задерживаются в аэропорту Нижнего Новгорода 13 мая

В воздушной гавани вводили ограничения на прием и выпуск самолетов.

Источник: Живем в Нижнем

К полудню среды в нижегородском аэропорту задерживаются 12 рейсов. 13 мая в воздушной гавани действовали ограничения на прием и выпуск самолетов, на данный момент их уже отменили.

По данным онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием будут отправлены авиалайнеры в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Норильск и Шарм Эль Шейх. В частности, самолет, следующий в российскую столицу, поднимется в воздух не в 07:15, а в 12:30.

Известно и о задержке бортов до Нижнего Новгорода. Позже, чем предусмотрено расписанием, приземлятся в аэропорту имени Чкалова, самолеты из города на Неве, Москвы и Екатеринбурга.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями онлайн-табло, чтобы не пропустить информацию о рейсах.