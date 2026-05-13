Нижегородцев предупредили о новом подходе лечения клещевого энцефалита у детей

Поход к диагностике и лечению клещевого энцефалита претерпел серьёзные изменения. Об этом сообщает главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своём макс-канале.
Согласно новым клиническим рекомендациям федерального минздрава, энцефалитом отныне принято называть только те случаи, когда выявлено очаговое поражение мозга.
Если у ребёнка наблюдается только высокая температура, речь стоит вести о лихорадке, вызванной вирусом. Если выявлено воспаления оболочек, но очаговых симптомов нет, то это вирусный менингит.
Одновременно с этим изменились подходы к лечению. В частности, из рекомендаций для лечения клещевого энцефалита был исключён иммуноглобулин. Он, как выяснилось, бесполезен и утяжеляет течение болезни. Иммуноглобулин допускается только в первые 72 часа после укуса и только в том случае, если клещ оказался «положительным». Эффективность его при этом всё равно оценивается как сомнительная.
За переболевшим ребёнком, согласно рекомендациям, требуется наблюдать минимум 5 лет.
В регионах с высоким риском заражения клещевым энцефалитом требуется обязательная вакцинация по схеме: 0 — 1 (3) мес — 9 (12) мес. Каждые три года необходимо проводить ревакцинацию.
В случае укуса клеща порядок остался прежним. Клеща необходимо правильно удалить самим или травмпункте. Далее его можно сдать на анализ.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области есть высокий риск заражения клещевым энцефалитом.