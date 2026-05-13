ЮВЖД: сход белгородской электрички с рельсов произошел из-за внешнего воздействия

Представители Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД; структура РЖД, обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) заявили, что сход вагона электрички в Яковлевском округе Белгородской области произошел «в результате внешнего воздействия». Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что причиной происшествия стало нарушение железнодорожного полотна, «которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства».
В ЮВЖД также уточнили, что инцидент произошел сегодня в 9:34 на перегоне Разъезд 134 км — Томаровка. Сейчас там приостановлено движение. На место направлен восстановительный поезд.
По сообщению главы региона, в электричке находилось 15 человек. Одна из пассажирок получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей. Как уточнили в ЮВЖД, ее уже доставили в больницу.