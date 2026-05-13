Ограничения сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация.
Напомним, данные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Было задержано десять рейсов из регулярного расписания аэропорта. С пассажирами работали представители авиакомпаний и персонал аэропорта.
«В настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме. Находясь в терминале, следите, пожалуйста, за объявлениями по громкой связи о начале регистрации и посадки на борт воздушного судна, а также за информацией на онлайн-табло», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор провёл в нижегородском аэропорту учения по локализации холеры.