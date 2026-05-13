В Енисейске оказавшейся на острове собаке потребовалась помощь спасателей

Накануне днем неравнодушные жители обратились к спасателям Енисейского поисково-спасательного отделения. Они сообщили, что в Енисейске при разливе реки Мельничная образовался остров. И уже третий день на нем находится собака. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель». Специалисты не могли не откликнуться на просьбу о помощи. На лодке они добрались до изолированного острова и нашли там перепуганное животное. Пес с готовностью присоединился к спасателям, его доставили на берег и передали в заботливые руки волонтеров.