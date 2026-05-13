Жилой комплекс на проспекте Ульяновский получил одобрение архитектурной комиссии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управление архитектуры согласовало внешний облик нового жилого комплекса, который планируют построить на проспекте Ульяновский. Проект получил одобрение комиссии по архитектурно-градостроительному облику.
ЖК будет состоять из двух корпусов, объединенных стилобатом. В подземной части разместят паркинг, а рядом предусмотрена наземная многоуровневая автостоянка, что должно частично решить вопрос с парковочными местами для будущих жителей.
Отдельное внимание в проекте уделено социальной инфраструктуре. В рамках комплексного развития территории здесь появится музыкальная школа. После завершения строительства застройщик безвозмездно передаст ее в собственность города, выполнив тем самым свои социальные обязательства, сообщают в мэрии.