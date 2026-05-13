День без разводов: красноярским семьям помогут справиться с кризисами и сохранить отношения

15 мая в крае не будут распадаться пары. Вместо это семьи смогут бесплатно получить консультации психологов и медиаторов. Специалисты помогут разобраться в причинах конфликтов, наладить диалог между супругами и восстановить взаимопонимание в семье. Консультации проведут психологи регионального отделения «Российский Красный Крест», медиаторы Центра медиации в Красноярском крае и специалисты Краевого центра семьи и детей. Приемы пройдут сразу на нескольких площадках: — в отделе ЗАГС Советского района Красноярска на проспекте Металлургов, 37а с 10:00 до 12:30 будут работать психологи «Российского Красного Креста»; — в отделе ЗАГС Октябрьского района на улице Крупской, 44 с 10:00 до 13:00 консультации проведут медиаторы Центра медиации; — в Доме семейных торжеств на проспекте Мира, 24 г семейный медиатор Краевого центра семьи и детей будет принимать пары с 14:00 до 17:00; — в отделе ЗАГС Норильска в районе Талнах на улице Диксона, 10 психологи Центра семьи «Норильский» будут работать с парами с 9:00 до 17:00. В агентстве ЗАГС отмечают, что цель акции — поддержать семьи, которые столкнулись с трудностями, и помочь сохранить отношения.