Компания из Новосибирской области представила свою продукцию в Африке

Компания «Элтекс» из Новосибирской области приняла участие в международной выставке GITEX Africa 2026 в Марокко. Поездка была организована при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Предприятие занимается производством телекоммуникационного оборудования. Его представители продемонстрировали на выставке основные линейки сетевого и Wi-Fi оборудования: коммутаторы, точки доступа, роутеры, IP-камеры для видеонаблюдения, оборудование для построения сетей телефонии и не только.
Как уточнили в компании, география поставок «Элтекс» в Африке уже включает Египет, Алжир, Марокко и Нигерию. Кроме того, продукция представлена в странах СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Всего на коллективном стенде «Сделано в России» было представлено 19 компаний из Москвы, Новосибирской области, Санкт-Петербурга и Пермского края. Они поделились разработками в сферах ИИ, беспилотников, кибербезопасности и финансовых технологий.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.