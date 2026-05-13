Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 жителей Нижнекамска приняли участие в субботнике

К уборке присоединились студенты, сотрудники лесного хозяйства, коммунальные службы и неравнодушные жители города.

Более 500 жителей Нижнекамска приняли участие в санитарно‑экологическом субботнике в лесопарке «Урман». Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского района Республики Татарстан.

К уборке присоединились студенты вузов и ссузов, сотрудники лесного хозяйства, коммунальные службы и неравнодушные жители города. Участники навели порядок на территории от мечети в поселке Красный Ключ до парка «Солнечная поляна».

Подобные субботники проходят там два раза в год — весной и осенью. По словам директора колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева Айдара Фаретдинова, участие в акции принимают студенты 14 учебных заведений, а коммунальные службы помогают техникой.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.