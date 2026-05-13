Более 500 жителей Нижнекамска приняли участие в субботнике

Более 500 жителей Нижнекамска приняли участие в санитарно‑экологическом субботнике в лесопарке «Урман». Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского района Республики Татарстан.
К уборке присоединились студенты вузов и ссузов, сотрудники лесного хозяйства, коммунальные службы и неравнодушные жители города. Участники навели порядок на территории от мечети в поселке Красный Ключ до парка «Солнечная поляна».
Подобные субботники проходят там два раза в год — весной и осенью. По словам директора колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева Айдара Фаретдинова, участие в акции принимают студенты 14 учебных заведений, а коммунальные службы помогают техникой.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.