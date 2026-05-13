Нижний Новгород примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет по всей стране 16 мая, и Нижний Новгород, конечно же, не останется в стороне. 45 площадок распахнут свои двери для ценителей интересных экскурсий, спектаклей, концертов, лекций и мастер-классов. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в своих социальных сетях.
Как рассказал мэр, в музеях, библиотеках и планетарии проведут более 500 мероприятий, которые будут объединены общей темой — «Родное». Участники акции узнают немало интересного о многонациональной истории края, а также увидят, как судьба Нижнего Новгорода вплетена в судьбу всей России. «Уже сейчас на Большой Покровской работает особое информационное пространство, где можно познакомиться с каждым из муниципальных музеев, узнать их историю и выбрать, куда отправиться в “Ночь музеев”», — написал Юрий Шалабаев.
Он также сообщил, что нижегородцев и гостей города на площадках ждут как сюрпризы от «хранителя истории Нижнего Новгорода», так и увлекательные интерактивы.
Уже сейчас каждый может выбрать места, которые он хотел бы посетить, и зарегистрироваться на интересующие его мероприятия на сайте ночьмузеев.рф.