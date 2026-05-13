Нижний Новгород примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев» 16 мая

Как рассказал мэр, в музеях, библиотеках и планетарии проведут более 500 мероприятий, которые будут объединены общей темой — «Родное». Участники акции узнают немало интересного о многонациональной истории края, а также увидят, как судьба Нижнего Новгорода вплетена в судьбу всей России. «Уже сейчас на Большой Покровской работает особое информационное пространство, где можно познакомиться с каждым из муниципальных музеев, узнать их историю и выбрать, куда отправиться в “Ночь музеев”», — написал Юрий Шалабаев.