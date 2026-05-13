В Волгоградской области водитель пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции

На трассе в Камышинском районе остановили водителя из Самарской области. Он попытался дать взятку инспектору, чтобы избежать штрафа за опасный обгон.

Инцидент произошел 7 мая 2026 года на 488-м км федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. Сотрудники ОСР ДПС Госавтоинспекции регионального главка остановили автомобиль «Мазда СХ5», которым управлял 48-летний житель соседнего региона. Причиной стал выезд на встречную полосу в запрещенном месте при обгоне — грубое нарушение ПДД.

Водитель, желая избежать административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, пошел на противоправные действия. В салоне служебной машины он попытался дать взятку. Инспектор несколько раз предупреждал водителя об уголовной ответственности, но нарушитель не останавливался. Сотрудник Госавтоинспекции сразу сообщил о произошедшем вышестоящему руководству.

Против жителя Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. Фигуранту назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении. Материалы о нарушении ПДД рассмотрят отдельно в установленном законом порядке.