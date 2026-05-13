В Красноярске водитель веломобиля сбил пешехода на острове Татышев

В Красноярске на острове Татышев водитель веломобиля, оборудованного электродвигателем мощностью 240 Вт, при развороте врезался в 31-летнюю женщину. Как пишут «Горновости» со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию, пострадавшей потребовалась помощь врачей.