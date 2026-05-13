На улице Широтной в Тюмени начался ремонт

Работы выполнят на участке протяженностью около 4,5 километра.

Ремонт улицы Широтной в Тюмени начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.

Специалисты обновят участок от улицы Мельникайте до Боровской протяженностью около 4,5 км. Они срежут дорожное покрытие и уложат два слоя асфальта. Работы будут проводить без перекрытия и изменения схемы движения.

«Чтобы максимально снизить неудобства для автолюбителей от дорожных работ, они будут вестись в основном в ночное время суток», — отметил глава города Максим Афанасьев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.