На улице Широтной в Тюмени начался ремонт

Ремонт улицы Широтной в Тюмени начался при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Специалисты обновят участок от улицы Мельникайте до Боровской протяженностью около 4,5 км. Они срежут дорожное покрытие и уложат два слоя асфальта. Работы будут проводить без перекрытия и изменения схемы движения.
«Чтобы максимально снизить неудобства для автолюбителей от дорожных работ, они будут вестись в основном в ночное время суток», — отметил глава города Максим Афанасьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.