В Воронежской области обновят участок дороги Кантемировка — Колещатовка

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проходят на участке дороги Кантемировка — Колещатовка в Кантемировском районе Воронежской области, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Реконструкция затронула участок протяженностью 6,5 км. Последний раз капитально трасса ремонтировалась в 1987 году. Помимо этого, на ней постоянно проводился ямочный ремонт, однако дорожное покрытие со временем износилось, появились деформации, отдельные участки дороги размывались водой и разрушались.
«Сейчас на объекте выполняется регенерация основания, и 50% работ этого этапа уже сделано. Для участка дороги, который несколько лет обходился без капитального ремонта, это принципиально важно, потому что сначала нужно укрепить основание дороги, а уже потом переходить к ремонту покрытия», — отметил главный специалист отдела технического контроля подразделения Министерства дорожной деятельности Воронежской области Михаил Мещеряков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.