Чиновник объяснил, зачем у детей в белорусских лагерях забирают телефоны

Начальник главного управления образования Гродненского облисполкома Руслан Абрамчик объяснил, зачем у детей в оздоровительных лагерях забирают телефоны. Подробности приводит телеграм-канал телерадиокомпании «Гродно».
По словам специалиста, подобное делается для того, чтобы разнообразить отдых детей, повысить их вовлеченность в мероприятия, а также исключить влияние негативных информационных факторов, наладить как межличностное, так и командное взаимодействие.
Как отмечает Руслан Абрамчик, возможность позвонить домой у детей есть. Он пояснил, что в каждом из оздоровительных лагерей организован доступ к телефонам. К примеру, в каких-то телефон сразу же забирают родители и увозят домой, а где-то организовано хранение и выдача гаджетов в определенные часы.
Чиновник подчеркивает: у родителей, помимо контактных номеров воспитателей, есть также чаты в мессенджерах, где можно уточнить всю информацию.
— Таким образом, ограничение на использование телефонов вводится не для того, чтобы изолировать детей, а для того, чтобы сделать их отдых насыщеннее и безопаснее, — отметил Абрамчик.