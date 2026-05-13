В селе Сетище Белгородской области высадили более 130 деревьев

Жители села Сетище в Белгородской области высадили более 130 деревьев во время акции «Сад памяти». Ее организовали в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Красненского округа.
Помимо местных жителей, в акции приняли участие руководители и сотрудники учреждений Красненского округа. Посаженные деревья станут живым мемориалом, символизирующим благодарность тем, кто защищал и защищает Родину.
«Каждое посаженное дерево станет символом жизни, стойкости и нерушимой связи поколений. Мы верим, что этот “Сад памяти” будет расти и крепнуть, напоминая нам о великом подвиге и вдохновляя на мирное будущее», — поделились в администрации муниципалитета.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.