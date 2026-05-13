Певцу Александру Рыбаку исполнилось 40 лет

~Александр Рыбак никогда не был женат.~ Известно, что в начале нулевых он встречался с норвежской скрипачкой Ингрид Берг Мехус, с которой познакомился еще во время учебы в музыкальном институте Barratt Due в Осло. После победы на «Евровидении-2009» артист признался, что песню Fairytale он посвятил именно Ингрид: «Сказка» — это песня про мою первую девочку. Правда, она выступила в газете и сказала, что ей не очень нравится мое откровение, что она уже давно забыла нашу историю… Мне, конечно, от этого грустно". По информации из открытых источников, этот роман продолжался около года и закончился по инициативе Ингрид — задолго до выступления Александра на конкурсе.