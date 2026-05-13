Евгений Казанов покинул пост главного судебного пристава Ростовской области

Новый руководитель возглавил ГУ ФССП России по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Евгений Казанов покинул пост главного судебного пристава Ростовской области в связи с переходом на новую работу. Теперь управленец будет занимать должность врио руководителя ГУ ФССП России по Москве.

Службу в ФССП Евгений Казанов начал в 2000 году с должности судебного пристава. Позже он работал на руководящих постах в органах ФССП по Липецкой, Курской и Ростовской областям. С 2018 года специалист возглавлял Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

После кадровой перестановки на пост врио руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области — главного судебного пристава Ростовской области назначили Александра Мосеенкова.

