Пенсионеры, пережившие супруга, могут остаться без наследства

Одной из ключевых причин потери наследства является несоблюдение шестимесячного срока для подачи заявления нотариусу. Многие пенсионеры не спешат оформлять свои притязания юридически, полагая, что совместное проживание или имущество обеспечивают автоматический переход прав.
Согласно законодательству, отсутствие заявления в течение полугода после смерти супруга приводит к утрате наследственных прав: доля покойного может перейти другим наследникам или поступить в собственность государства как выморочное имущество.
Существует категория недостойных наследников, которые могут быть полностью лишены обязательной доли по решению суда, если доказано, что они совершали противоправные действия против наследодателя или уклонялись от обязанностей по его содержанию.
Дополнительная угроза возникает, если имущество оформлено на имя покойного, а переживший супруг не успевает зафиксировать свою долю до сделок с этим имуществом другими наследниками.
Если недвижимость или активы продаются до подтверждения наследственных прав, вернуть их через суд практически невозможно, особенно если новые владельцы — добросовестные покупатели.