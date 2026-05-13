В Красноярске выступит архиерейский мужской хор Челябинской митрополии «Аксиос»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 23 июня в 19:00 в концертном зале «Афонтовский» в Красноярске состоится концерт архиерейского мужского хора Челябинской митрополии «Аксиос».
Коллектив представит программу, в которую вошли духовные песнопения, русские народные произведения, а также музыка советских и российских композиторов, посвященная Родине и культурному наследию страны.
Художественный руководитель и главный дирижер хора — лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Галичин.
Концерт объединит церковную певческую традицию, народную музыкальную культуру и произведения отечественных авторов.
