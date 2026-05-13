Почетное звание «Мастер Земли Владимирской» получили 14 человек

Среди них в том числе передовики и новаторы производства.

Торжественная церемония награждения 14 обладателей почетного звания «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2025 года прошла во Владимирской области. Поощрение талантливых работников отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.

«Каждый из вас представляет отдельный трудовой коллектив и направление. Вашими трудами куется благополучие Владимирской области. Благодарю вас за ежедневную работу и внимание, которое вы уделяете своему делу!» — поздравил обладателей почетного звания заместитель главы региона Денис Синявский.

«Мастеров Земли Владимирской» награждают с 2005 года. Организатором мероприятия выступает региональное министерство труда и занятости населения. С 2025 года церемония стала частью нацпроекта «Кадры».

По итогам прошлого года почетного звания удостоены работники Владимирской области, среди которых есть победители и призеры отраслевых конкурсов профессионального мастерства, передовики и новаторы производства. Своим ежедневным трудом они вносят вклад в развитие экономики региона и создают его промышленную и социальную основу.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.