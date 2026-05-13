Почетное звание «Мастер Земли Владимирской» получили 14 человек

Торжественная церемония награждения 14 обладателей почетного звания «Мастер Земли Владимирской» по итогам 2025 года прошла во Владимирской области. Поощрение талантливых работников отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
«Каждый из вас представляет отдельный трудовой коллектив и направление. Вашими трудами куется благополучие Владимирской области. Благодарю вас за ежедневную работу и внимание, которое вы уделяете своему делу!» — поздравил обладателей почетного звания заместитель главы региона Денис Синявский.
«Мастеров Земли Владимирской» награждают с 2005 года. Организатором мероприятия выступает региональное министерство труда и занятости населения. С 2025 года церемония стала частью нацпроекта «Кадры».
По итогам прошлого года почетного звания удостоены работники Владимирской области, среди которых есть победители и призеры отраслевых конкурсов профессионального мастерства, передовики и новаторы производства. Своим ежедневным трудом они вносят вклад в развитие экономики региона и создают его промышленную и социальную основу.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.