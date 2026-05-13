Ожившая пашня. Аграрии опережают прошлогодний график

Весенняя посевная кампания продолжается в Пермском крае. В этом году посевных площадей станет больше, под сельскохозяйственные культуры планируется занять 598,2 тыс. га в 34 муниципалитетах региона. Основной объём ярового сева традиционно приходится на зерновые культуры, ведётся сев кормовых и технических культур.
Влияние погоды.
Полевые работы в Пермском крае начались 20 апреля с ранневесеннего боронования, культивации и подкормки озимых культур и многолетних трав. К севу яровых аграрии приступили 30 апреля, а к массовому этапу — в начале мая. В этом году из-за погодных условий кампания началась позже, чем в прошлом.
По словам министра агропромышленного комплекса Пермского края Анны Быковой, погодные условия внесли коррективы в сроки начала полевых работ, однако аграриям удалось быстро наверстать упущенное. На 12 мая в регионе было засеяно более 12 тыс. га, что значительно превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
«Трудятся круглосуточно, техника не простаивает, топливом обеспечены. Хозяйства заготовили достаточное количество удобрений, семена хорошей кондиционности, уверена, что наши предприятия отлично справятся с поставленными задачами», — рассказала глава ведомства.
В разном темпе.
Лидируют по темпам ярового сева Суксунский, Кунгурский и Нытвенский муниципальные округа. В этих территориях сельскохозяйственные предприятия поддерживают высокий темп полевых работ. В то же время в некоторых муниципалитетах кампания только набирает обороты, аграрии продолжают подготовку почвы и постепенно выходят в поля. В структуре посевов преобладают зерновые и зернобобовые культуры, ведётся сев кормовых и технических культур, начата высадка овощей в открытый грунт.
Генеральный директор агрофирмы «Труд» Владимир Юшков рассказал, что его компания уже выполнила план посевной на 80%.
«Работы идут в штатном режиме. Многоснежная зима на посевной не сказалась, я ожидал худшего. Мы уже завершили сев зерновых культур — пшеницы, ячменя, овса. Осталось посеять рапс, сою, кукурузу. В полях местами, ближе к лесным опушкам, остались мочежины, где пашня ещё сырая. Позднее техника ещё раз выйдет на такие участки, чтобы засеять их полностью», — уточнил аграрий.
По словам Владимира Юшкова, отмечается минимальное выпревание озимых посевов. Посеянные осенью рапс, рожь и пшеница чувствуют себя неплохо. Он не видит особых рисков, связанных с паразитами. Они проявляют максимальную активность в жаркую погоду. Чем выше температура, тем больше вреда они наносят посевам.
Кандидат биологических наук Виктор Ефимик тоже не видит рисков, связанных с сельскохозяйственными вредителями.
«Снежная зима особо не должна сказаться. Есть основания полагать, что ситуация не будет сильно отличаться от прошлогодней. Но, конечно, надо внимательно отслеживать активность отдельных вредителей, например, как себя ведёт колорадский жук. Вспышки могут быть, но в целом в Прикамье вредителей немного, аграрии с ними успешно борются», — заверил эксперт.
Тепло — на пользу.
«Знаем о прогнозе погоды, синоптики обещают в конце недели аномальную жару. Постараемся быть готовыми. Рассчитываем на то, что яровой сев вели протравленными обработанными от паразитов семенами. В наших планах — выровнять объёмы яровых посевов и озимых. Пока яровых в два с половиной раза больше», — добавил Юшков.
По его мнению, тридцатиградусная жара должна пойти на пользу посадкам, так как почва прогреется до 8−10°С. Сейчас её температура не превышает 5−6°С. Что касается прогнозов на урожай, то делать их преждевременно, надо дождаться всходов. В целом по региону в 2026 г. прикамские сельхозтоваропроизводители намерены засеять яровыми культурами порядка 230 тыс. га, что превышает показатели прошлого года. Поддержка отрасли остаётся на стабильном уровне: в региональном бюджете в этом году предусмотрено более 3 млрд руб.