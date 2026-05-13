Ожившая пашня. Аграрии опережают прошлогодний график

По его мнению, тридцатиградусная жара должна пойти на пользу посадкам, так как почва прогреется до 8−10°С. Сейчас её температура не превышает 5−6°С. Что касается прогнозов на урожай, то делать их преждевременно, надо дождаться всходов. В целом по региону в 2026 г. прикамские сельхозтоваропроизводители намерены засеять яровыми культурами порядка 230 тыс. га, что превышает показатели прошлого года. Поддержка отрасли остаётся на стабильном уровне: в региональном бюджете в этом году предусмотрено более 3 млрд руб.