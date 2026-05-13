Олег Украинский официально возглавил ИГЖН Пермского края

Олега Украинского утвердили руководителем Инспекции жилищного надзора Пермского края, информация появилась на сайте краевого правительства.
Олег Украинский временно исполнял обязанности главы ведомства. А 12 мая соответсвующую запись разместили в ЕГРЮЛ.
Украинский возглавил ИГЖН в феврале 2026 года. У него два образования — инженерное и юридическое. Ранее он руководил Инспекцией труда Прикамья (с ноября 2019 года, контракт был заключён на пять лет), а также работал начальником управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда РФ.
Напомним, бывший вице-мэр Перми Алексей Грибанов покинул Общественную палату края. В апреле Грибанов возглавил региональное отделение «Партии пенсионеров». Решение приняли на партийной конференции.