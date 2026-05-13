Беларусь экстрадировала обвиняемого в стрельбе в 2013 году гражданина Турции

Было установлено, что в июне 2013 года в Анкаре мужчина участвовал в дорожном конфликте, который перерос в стрельбу. Во время перепалки фигурант из огнестрельного оружия тяжело ранил человека.
В октябре 2025 года фигурант был задержан белорусскими милиционерами. Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила запрос об экстрадиции.
— Состоялась передача задержанного турецкой стороне. В результате эффективного взаимодействия правоохранительных органов двух стран обеспечен принцип неотвратимости наказания, — прокомментировали в МВД.
Тем временем иностранцу грозит тюрьма и штраф 4500 рублей при попытке уехать из Беларуси в Узбекистан.
Кроме того, в Минске жертвами вышедшего из колонии мужчины стали 40 человек.
А еще ГАИ показала, что вытворяла на дороге пьяная водитель Lada.