Новосибирские школьники будут сдавать третий обязательный ОГЭ

С 1 марта текущего года ЕГЭ по истории стал обязательным для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. С 2026/2027 учебного года вузы смогут выбирать — засчитывать ли ЕГЭ по обществознанию или истории при наборе на ряд специальностей.