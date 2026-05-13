Новосибирские школьники будут сдавать третий обязательный ОГЭ

Данный экзамен станет третьим обязательным предметом в рамках государственной итоговой аттестации после русского языка и математики.
«К 2028-му добавится устная история. Наше профильное учреждение уже приступило к разработке модели проведения экзамена», — пояснил Музаев.
Планируется, что перед внедрением новшества пройдут апробации и публичные обсуждения с привлечением учителей, учеников и экспертного сообщества. Для педагогов Новосибирской области это сигнал к тому, чтобы усилить подготовку ребят по устным ответам.
С 1 марта текущего года ЕГЭ по истории стал обязательным для абитуриентов, поступающих на социально-гуманитарные направления. С 2026/2027 учебного года вузы смогут выбирать — засчитывать ли ЕГЭ по обществознанию или истории при наборе на ряд специальностей.
Ранее Сиб.фм опубликовал график сдачи ЕГЭ на 2026 год.