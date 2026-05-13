Участок в центре Нижнего Новгорода изымают у бизнесмена Дмитрия Дзепы

Судебная инстанция Нижегородского района приняла решение о принудительном взыскании земельного надела, принадлежащего предпринимателю Дмитрию Дзепе. Эту информацию обнародовала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции соответствующего региона.
Рассмотрение гражданского дела, инициированного старшим судебным приставом-исполнителем, состоялось 12 мая. Было установлено, что в процессе исполнительных действий по погашению долга бизнесмену надлежало предоставить сведения о своем имуществе.
В ходе проверки выяснилось, что в его собственности находится земельный участок размером 340 квадратных метров, расположенный на улице Грузинской. Соответствующий специалист регионального управления Федеральной службы судебных приставов наложил на указанный участок запрет на проведение любых регистрационных действий.
Суд, констатировав неисполнение должником требований, содержащихся в исполнительных документах, утвердил постановление об обращении взыскания на его участок, находящийся в центральной части города. Данное решение еще не обрело законной силы.
Напоминаем, что Дмитрий Дзепа был задержан в ноябре 2024 года. Ему инкриминировали мошенническое хищение при проведении сделок с недвижимым имуществом, после чего его поместили под стражу в следственный изолятор.
Летом минувшего года бизнесмен инициировал процедуру банкротства, а в феврале текущего года меру пресечения ему заменили на более мягкую — запрет на совершение определенных действий.
Ранее сообщалсоь, что имущество Дзепы могут передать Еврейскому кварталу в Нижнем Новгороде.