Калининград попал в десятку популярных направлений для любителей путешествовать в одиночестве

Калининград попал в десятку российских популярных направлений для любителей путешествовать в одиночестве. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «ТВИЛ. РУ».
Областной центр попал на седьмое место списка. Туристы приезжают в регион на 5 дней. Сутки брони жилья в Калининграде обходятся в среднем в 2,9 тыс. рублей.
На первом месте оказалась Москва с 14% одиночных бронирований мая. На втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи (12% и 10% соответственно).
Топ-10 выглядит следующим образом:
Москва, Московская область — средняя продолжительность поездки составляет 3 ночи; Санкт-Петербург, Ленинградская область — 4 ночи; Сочи, Краснодарский край — 6 ночей; Ялта, Крым — 8 ночей; Краснодар, Краснодарский край — 3 ночи; Анапа, Краснодарский край — 7 ночей Калининград, Калининградская область — 5 ночей; Кисловодск, Ставропольский край — 5 ночей; Алушта, Крым — 6 ночей; Севастополь, Крым — 5 ночей.
