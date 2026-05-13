Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

С его помощью учены собираются изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее эмбриональное развитие человека.

ШАНХАЙ, 13 мая. /ТАСС/. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток, похожей на настоящий эмбрион, сообщило агентство Xinhua.

Образцы доставлены в космос в рамках миссии «Тяньчжоу-10». Сейчас они находятся в экспериментальном модуле китайской космической станции. Эксперимент проходит успешно.

Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее эмбриональное развитие человека. Они проводят предварительные исследования вопросов, касающихся будущего долгосрочного выживания и размножения человека в космосе.

После завершения пятидневного эксперимента на орбите искусственные эмбрионы будут криоконсервированы. В дальнейшем ученые проведут сравнительный анализ образцов из космоса с идентичными биологическими структурами, за которыми наблюдают в лабораториях на Земле.

«Мы надеемся, что, сравнивая развитие образцов из космоса и Земли, мы сможем изучить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов человека в космической среде, и решить проблемы и задачи, стоящие перед долгосрочным выживанием человека в космосе», — приводит агентство слова руководителя проекта по изучению искусственных эмбрионов Юй Лэцяня. Ученый уточнил, что экспериментальные образцы не могут развиваться в отдельную личность. Они служат моделями для исследований раннего развития человека, добавил он.

Китай 11 мая успешно запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-10», аппарат в тот же день успешно состыковался с национальной орбитальной станцией «Тяньгун».