Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

ШАНХАЙ, 13 мая. /ТАСС/. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент в космосе с искусственным эмбрионом. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток, похожей на настоящий эмбрион, сообщило агентство Xinhua.
Образцы доставлены в космос в рамках миссии «Тяньчжоу-10». Сейчас они находятся в экспериментальном модуле китайской космической станции. Эксперимент проходит успешно.
Ученые намерены изучить влияние микрогравитации в космосе на раннее эмбриональное развитие человека. Они проводят предварительные исследования вопросов, касающихся будущего долгосрочного выживания и размножения человека в космосе.
После завершения пятидневного эксперимента на орбите искусственные эмбрионы будут криоконсервированы. В дальнейшем ученые проведут сравнительный анализ образцов из космоса с идентичными биологическими структурами, за которыми наблюдают в лабораториях на Земле.
«Мы надеемся, что, сравнивая развитие образцов из космоса и Земли, мы сможем изучить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов человека в космической среде, и решить проблемы и задачи, стоящие перед долгосрочным выживанием человека в космосе», — приводит агентство слова руководителя проекта по изучению искусственных эмбрионов Юй Лэцяня. Ученый уточнил, что экспериментальные образцы не могут развиваться в отдельную личность. Они служат моделями для исследований раннего развития человека, добавил он.
Китай 11 мая успешно запустил грузовой космический корабль «Тяньчжоу-10», аппарат в тот же день успешно состыковался с национальной орбитальной станцией «Тяньгун».