Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

«Мы надеемся, что, сравнивая развитие образцов из космоса и Земли, мы сможем изучить факторы, влияющие на раннее развитие эмбрионов человека в космической среде, и решить проблемы и задачи, стоящие перед долгосрочным выживанием человека в космосе», — приводит агентство слова руководителя проекта по изучению искусственных эмбрионов Юй Лэцяня. Ученый уточнил, что экспериментальные образцы не могут развиваться в отдельную личность. Они служат моделями для исследований раннего развития человека, добавил он.