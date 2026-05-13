КРПК ищет субподрядчика для ремонта Театра-Театра

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) объявило торги на право выполнения субподрядных работ по реконструкции Пермского академического Театра-Театра. Максимальная цена контракта составляет 1,4 млрд руб. Первой на это обратила внимание телекомпания «Рифей».

КРПК выиграла конкурс на разработку технической документации и ремонт большого зрительного зала и фойе театра в октябре 2025 года. Цена контракта составила 1,6 млрд руб. Как указано в техзадании, в здании на ул. Ленина, 53, необходимо отремонтировать зрительный зал и фойе, а также заменить механическое оборудование и систему компьютерного управления сцены. В результате в зале будет установлено 250 дополнительных зрительских мест — их общее количество составит 850.

Кроме того, в зале снова появится балкон, а также изменится расположение гардероба, что позволит расширить пространство во входном фойе. Кресла для зрителей станут удобнее, проходы между ними будут расширены. Наряду с этим в театре увеличится количество туалетных комнат и кафе. Завершение всех работ намечено на 2027 год.