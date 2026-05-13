Мобильную установку для исследования полезных ископаемых в Арктике разработали ученые в Нижнем Новгороде. Новая технология геологоразведки способна зондировать область диаметром тысяча километров в средних широтах и две-три тысячи километров — на арктических землях, сообщили в пресс-службе ННГУ им. Лобачевского.
Технологию предложили исследователи НИРФИ ННГУ. Она позволит использовать проводить геологоразведку на шельфе и прибрежных территориях, мониторить космическую погоду и может применяться для связи, навигации и радиовещания.
Сама технология основана на использовании ионосферного метода генерации низкочастотных радиоволн, который был открыт учёными НИРФИ и интенсивно исследовался в крупнейших мировых ионосферных центрах. Излучение установки из комбинированных антенн со средневолновыми передатчиками нагревает электроны в ионосфере, модулируя проводимость плазмы, формирует низкочастотный ионосферный источник радиоволн, которые проникают в недра. Структура недр восстанавливается по параметрам низкочастотного электромагнитного поля решением обратной задачи. Измерительные датчики могут располагаться на поверхности земли, под землёй, на морском дне, льду и низколетящих объектах.
«Испытания на стенде СУРА показали, что диаметр исследуемой области насчитывает сотни километров от места расположения установки. В северных районах, где интенсивность токов ионосферы выше, дальность приёма сигнала может превышать две тысячи километров. По нашим расчётам, трёх-четырёх таких установок будет достаточно для геологоразведки всего побережья Северного Ледовитого океана — от Мурманска до Чукотки. Это открывает новые перспективы исследования Арктики на годы вперёд», — отметил автор изобретения, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Отдела распространения радиоволн и дистанционного зондирования НИРФИ ННГУ Дмитрий Котик.
При этом сами установки будут в сотни раз дешевле, чем традиционные СДВ/СНЧ радиостанции, которые сегодня применяются в геологоразведке. Также их можно будет использовать для исследования подземных вод и карстов, при инженерно-экологических и археологических изысканиях, а также для общей геолого-томографической съёмки. А в экстремальных условиях изобретение может выступить резервным каналом связи с судами, проходящими по Северному морскому пути.
Сейчас на полигоне НИРФИ «Васильсурск» создаётся стационарный действующий образец базового модуля устройства. Разработан проект антенной системы «Большой Квадрат». В скором будущем ученые намерены построить саму установку, провести натурные испытания и создать новую методику технологии зондирования недр.
