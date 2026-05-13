Сомнолог Шаф объяснила, почему переучивать жаворонка в сову нельзя

По мнению специалиста, это стресс для организма.

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Шаф рассказала, почему переучивать свой хронотип не только бесполезно, но и опасно. Универсального времени для сна не существует — всё решает генетика, пишут VSE42.RU.

Эксперт объяснила, что часов, в которые полезнее всего ложиться и вставать, нет. Мы разные: совы, жаворонки, голуби. Хронотип предопределён генетически и формируется с детства, именно он определяет время отхода ко сну.

До изобретения электричества люди вставали и ложились с солнцем. С появлением света появилась возможность бодрствовать ночами, что стало сдвигать биологические часы. При этом сформировавшийся хронотип остаётся с человеком на всю жизнь.

Режим иногда приходится менять, но делать это нужно постепенно и мягко, без грубого вмешательства. И главное: переучивать жаворонка в сову и наоборот нельзя — это прямой стресс для организма, который ни к чему хорошему не приведёт.