Более 1000 школьников из воссоединенных регионов посетили «Новый Херсонес»

Свыше 1000 учащихся 8−9-х классов из воссоединенных регионов посетили музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» по проекту «Мы вместе», сообщили в Фонде гуманитарных проектов.
Первые в 2026 году заезды состоялись в апреле и начале мая. Учащимся из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей данные путешествия позволили не только познакомиться с «Новым Херсонесом» и Севастополем, но и увидеть своими глазами историю родных регионов. Так, в музее Крыма и Новороссии им показали документальные кадры 2014 года, мультимедийные материалы и экспозицию, рассказывающую о событиях новейшей истории Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Во время поездки подростки знакомятся с ключевыми объектами «Нового Херсонеса» и города Севастополя. В программу входят музеи Христианства, Крыма и Новороссии, Античности и Византии, музей-заповедник «Херсонес Таврический». Также в нее включен Свято-Владимирский Херсонесский собор — место крещения князя Владимира Святославича, который принес христианство на Русь.
Уточним, что программа стартовала в прошлом году. С октября по декабрь 2025-го в заездах приняли участие 1111 школьников из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По поручению Президента Владимира Путина в 2026 году программу расширяют. Теперь «Новый Херсонес» посетят около 5000 школьников из 48 регионов страны.
По поручению Министерства просвещения РФ предусмотрено квотирование для каждого субъекта страны. Отправиться в поездку могут активные школьники, отличники, дети участников специальной военной операции, а также активисты единой модели профориентации «Билет в будущее» и Движения первых.
