В Красноярске на Семафорной начали монтаж нового коллектора

Мэр Красноярска сообщил сегодня о начале монтажа нового канализационного коллектора на улице Семафорная.
«Все стеклопластиковые трубы доставили в город. Сейчас их укладывают в траншею и стыкуют. Заехал сегодня на площадку, посмотрел, как идут работы», — рассказал Сергей Верещагин в своих соцсетях.
Напомним, после коммунальной аварии, которая случилась 9 апреля, предстоит заменить около 140 метров участка канализации.
Глава города обсудил со специалистами «КрасКом» сроки ремонта — его планируется завершить до конца мая.
«Не исключено, что получится раньше. Затем предстоит восстановить асфальт, потребуется время. Поручил службам после завершения монтажа коллектора с учетом действующего режима угрозы ЧС оперативно выйти на дорожные работы, чтобы как можно быстрее открыть здесь движение», — отметил мэр.
