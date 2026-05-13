Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на Семафорной начали монтаж нового коллектора

Мэр Красноярска сообщил сегодня о начале монтажа нового канализационного коллектора на улице Семафорная.

Мэр Красноярска сообщил сегодня о начале монтажа нового канализационного коллектора на улице Семафорная.

«Все стеклопластиковые трубы доставили в город. Сейчас их укладывают в траншею и стыкуют. Заехал сегодня на площадку, посмотрел, как идут работы», — рассказал Сергей Верещагин в своих соцсетях.

Напомним, после коммунальной аварии, которая случилась 9 апреля, предстоит заменить около 140 метров участка канализации.

Глава города обсудил со специалистами «КрасКом» сроки ремонта — его планируется завершить до конца мая.

«Не исключено, что получится раньше. Затем предстоит восстановить асфальт, потребуется время. Поручил службам после завершения монтажа коллектора с учетом действующего режима угрозы ЧС оперативно выйти на дорожные работы, чтобы как можно быстрее открыть здесь движение», — отметил мэр.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.