Беглов: «Ленфильм» ждут реставрация и модернизация

Разработана стратегия развития киностудии «Ленфильм». В планах — реставрация и модернизация студии, а после — производство патриотических, исторических и детских фильмов. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на выступление с ежегодным отчетом о деятельности городского Правительства в парламенте.