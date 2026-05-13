Беглов: «Ленфильм» ждут реставрация и модернизация

Разработана стратегия развития киностудии «Ленфильм». В планах — реставрация и модернизация студии, а после — производство патриотических, исторических и детских фильмов. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов на выступление с ежегодным отчетом о деятельности городского Правительства в парламенте.
— В истории «Ленфильма» начинается новая глава, — подчеркнул градоначальник. Напомним, киностудию передали в собственность города — 100% акций перешло из федеральной собственности в феврале.
На «Ленфильме» снимали «Чапаева», «Небесный тихоход», «Золушку», «Петра I», «Гамлета», «Собачье сердце», «Блокаду» и многие другие. Всего студия выпустила более полутора тысяч фильмов, и каждый из них вошел в золотой фонд отечественного кино.
Глава Северной столицы отметил, что важно сохранить и приумножить традиции студии. Планируется привлекать молодых режиссеров и создавать фильмы о стране и ее героях. Сейчас готовят план развития: состоится модернизация выставочного центра и кинотеатра, предусмотрены ремонт и реставрация исторических зданий.