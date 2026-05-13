В Калининградской области стартует бесплатная программа для социальных предпринимателей

Участвовать могут жители области, которые планируют или уже ведут бизнес в сфере образования, культуры, спорта, экологии, а также работают с социально уязвимыми категориями граждан.
Обучение пройдёт с 15 мая по 2 июня, а программа включает мастер-классы и лекции о государственной поддержке бизнеса; юридические и бухгалтерские основы предпринимательства; применение технологий искусственного интеллекта в бизнесе; разработку экономической модели социального проекта; развитие профилей в социальных сетях.
Начальник отдела Центра инноваций социальной сферы центра «Мой бизнес» Оксана Чернобай пояснила: «Программа подходит, если вы хотите открыть детский сад, кружок, музей, театр, творческую мастерскую или выпускать книги. Также актуальна, если планируете нанимать одиноких или многодетных родителей, людей с инвалидностью или выпускников детских домов».
Программа рассчитана на начинающих предпринимателей и физических лиц. Обучение бесплатное, основано на практическом опыте бизнесменов и профильных специалистов.
Регистрация открыта на сайте центра «Мой бизнес». Подробности — на сайте проекта «Социальный рупор».