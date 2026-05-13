Более 200 калининградских работодателей получили разрешение на финансирование охраны труда в 2026 году

финансирование предупредительных мер по охране труда. На 12 мая освоено порядка 95% средств.
Разрешение на финансирование получили более 200 работодателей. В рамках программы предприятия могут вернуть до 20% от суммы страховых взносов на травматизм и профзаболевания. Для компаний, оплативших санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного и пенсионного возраста, компенсация увеличивается до 30%.
Финансирование предупредительных мер организации проводят из собственных средств, затем обращаются в Соцфонд за возмещением. Условие: отсутствие задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.
Подать заявление на участие в программе можно до 1 августа 2026 года в личном кабинете страхователя на портале «Госуслуги». За возмещением расходов нужно обратиться не позднее 15 ноября 2026 года.