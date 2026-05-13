В Иркутске ищут родственников участника Великой Отечественной войны

В Иркутске ищут родных участника Великой Отечественной войны Дмитрия Маякинина. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, для этого привлекли поисковый отряд.
Дмитрий Маякинин родился в Шульгинском районе Тамбовской области. Его жена Александра жила в Приангарье в городе Ново-Удинск по адресу: улица Кошка, дом 34, — уточняется в сообщении.
Последним местом службы Дмитрия был 75-й стрелковый полк 26-й стрелковой дивизии. Мужчина умер 26 декабря 1943 года в Витебской области. В июле 2026 года в Республике Беларусь пройдет памятное мероприятие, посвященное увековечению памяти Дмитрия Маякинина и других павших воинов у братской могилы.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.