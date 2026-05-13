В бундестаге потребовали запретить размещение «Томагавков» в ФРГ

Депутаты немецкого бундестага от Левой партии потребовали от властей ФРГ заблокировать размещение американских баллистических ракет средней дальности на территории страны, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Shutterstock

Авторы документа настаивают: чтобы укрепить безопасность в Европе, необходимо остановить эскалацию между Москвой и Вашингтоном. «Европе нужно меньше, а не больше стратегических систем вооружения», — приводит текст инициативы «Лента.ру».

Парламентарии призвали правительство Германии отменить двустороннюю декларацию с Соединенными Штатами, подписанную в июле 2024 года. Кроме того, политики требуют полностью отказаться от планов по установке американских ракет в стране.

В декларации указано, какие именно виды вооружений Вашингтон собирается перебросить в ФРГ:

  • крылатые ракеты средней дальности Tomahawk;
  • зенитные ракеты увеличенной дальности SM-6;
  • экспериментальные гиперзвуковые ракеты.

Немецкие политики убеждены: все европейские страны, входящие в НАТО, должны отказаться от размещения у себя американских ракет средней дальности, которые могут нести ядерные заряды.

Представители Левой партии также выступили с идеей создать новую переговорную площадку. По их мнению, в рамках ООН или ОБСЕ необходимо собрать государства, владеющие ракетами средней дальности. Цель — заключить соглашение, которое придет на смену Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. В этом контексте политики заявили о важности сотрудничества с Москвой, чтобы убедить ее отказаться от возможного развертывания ракет малой и средней дальности в Калининградской области.

Ранее издание Politico сообщило, что решение президента США Дональда Трампа вывести из Германии 5 тысяч американских военных может поставить крест на поставках крылатых ракет Tomahawk. Берлин рискует не получить это оружие, которое еще в 2024 году обещал экс-глава Белого дома Джо Байден. Запад планировал использовать эти ракеты для «сдерживания России».

