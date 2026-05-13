Всё по-новому. О каких правилах покупки в рассрочку надо знать каждому

С 1 апреля 2026 года в России начали действовать новые правила для операторов рассрочки. Что нужно знать каждому, рассказал «АиФ-Волоград» заместитель управляющего Отделением Волгоград ЮГУ Банка России Илья Морозов.
Анна Винник, «АиФ-Волгоград»: Объясните, в чем суть нововведений, и как их прочувствуют граждане?
Илья Морозов: Всё просто: теперь операторы сервисов рассрочки работают по единым правилам. Раньше, до принятия Федерального закона от 31.07.2025 № 283-ФЗ «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», эта сфера была «серой зоной» — кто как хотел, так и работал. Это создавало неопределённость как для бизнеса, так и для граждан.
С 1 апреля регулирование этого рынка закреплено законодательно, а деятельность всех крупных сервисов (таких как «Сплит», «Долями», «Подели») теперь полностью контролируется Центральным банком РФ. BNPL-сервисы («купи сейчас, плати потом») приравнены по ряду правил к потребительскому кредитованию. Операторам запрещено взимать с покупателя комиссии за само использование сервиса или за внесение платежей, а пользователи сервисов получили законодательное право погашать рассрочку досрочно (полностью или частично) без штрафов.
Кто станет оператором.
— Кто теперь может стать оператором сервиса рассрочки?
— Оператором сервиса рассрочки может быть кредитная или микрофинансовая организация, а также хозяйственное общество, которое не является некредитной финансовой организацией. Важный момент. Если компания предлагает оплатить товар частями, она должна быть включена в специальный реестр Банка России. Это обязательное условие позволит защитить людей от скрытых комиссий, сомнительных условий и неправомерных действий недобросовестных организаций.
— Какие требования предъявляются к компаниям для включения в этот реестр?
— Требования чётко прописаны в законе и нормативных актах Банка России. Во-первых, минимальный размер капитала оператора должен составлять 5 миллионов рублей. Во-вторых, официальный сайт организации должен находиться в российской национальной доменной зоне, а заявитель должен быть владельцем доменного имени сайта. В-третьих, к акционерам, участникам и членам органов управления предъявляются квалификационные требования и требования к деловой репутации, предусмотренные статьями 8 и 9 Закона № 283-ФЗ. Все документы для включения в реестр подаются через личный кабинет участника информационного обмена Банка России, срок рассмотрения заявления — 30 рабочих дней.
Что будет за просрочку.
— Расскажите, чем оплата товара частями отличается от кредита, и что будет, если покупатель просрочит платёж по рассрочке?
— Хороший вопрос! Давайте поясню на примере. Вы покупаете телефон за 30 тысяч рублей. Если вы оформляете рассрочку, то сумма вашего платежа делится, например, на 4 части. Процентов и переплаты не будет, если деньги внесены вовремя. Если же вы берете 30 тысяч рублей в кредит в банке, то возвращаете сумму с процентами в любом случае.
При покупке в кредит оформляется договор потребительского кредита с банком или МФО, где на остаток долга начисляются проценты, а максимальная переплата может достигнуть 100% от суммы кредита.
При оплате частями в момент покупки автоматически оформляется договор с сервисом рассрочки, по которому вы поручаете оператору оплатить товар или услугу вместо вас, но обязуетесь вернуть все деньги в установленные сроки.
Ключевое отличие: по закону об ОСР оператор не имеет права брать с вас проценты и комиссию, а если вы не возвращаете деньги вовремя, вам как должнику могут быть начислены штрафы. Однако с 1 апреля 2026 года штрафы и пени за задержку платежей не могут превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности.
Часто операторами сервиса рассрочки выступают банки и МФО, поэтому в случае задержки они могут предложить переоформить оплату частями в кредит или заём — тогда срок погашения растянется, но на остаток долга начнут начисляться проценты. Важно внимательно изучать условия договора перед подписанием.
Оцените риски.
— Передаются ли данные об оплате частями в бюро кредитных историй?
— Оператор сервиса рассрочки обязан передать информацию в бюро кредитных историй только в том случае, если сумма задолженности покупателя по всем покупкам через его сервис достигнет 50 000 рублей. В остальных случаях данные об оплате частями могут не отражаться в кредитной истории, а значит, не влияют на одобрение новых кредитов и займов. С одной стороны, это плюс для потребителя, с другой — банки и МФО не увидят вашу реальную долговую нагрузку и могут выдать кредит, который будет трудно погашать. Поэтому важно самостоятельно контролировать сроки внесения денег.
— Какой совет вы можете дать волгоградцам, которые планируют купить что-то в рассрочку?
— Прежде всего, внимательно изучайте все документы, которые вам предлагают подписать. Обратите внимание на размер взносов, кому надо возвращать долг, в какой срок и на каких условиях — например, какие штрафы грозят в случае просрочки. Убедитесь, что оператор включён в реестр Банка России — это гарантия того, что он работает по установленным правилам. Помните: оплата частями доступна обычно только у партнёров сервиса, выбор товаров может быть ограничен, а период погашения — не более 6 месяцев по закону, хотя на практике чаще предлагается 1,5−2 месяца. И главное — не поддавайтесь спонтанным покупкам: не берите рассрочку, если не уверены, что потянете платежи. Лёгкость оформления не должна заменять финансовую дисциплину.