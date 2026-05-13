Всё по-новому. О каких правилах покупки в рассрочку надо знать каждому

— Оператор сервиса рассрочки обязан передать информацию в бюро кредитных историй только в том случае, если сумма задолженности покупателя по всем покупкам через его сервис достигнет 50 000 рублей. В остальных случаях данные об оплате частями могут не отражаться в кредитной истории, а значит, не влияют на одобрение новых кредитов и займов. С одной стороны, это плюс для потребителя, с другой — банки и МФО не увидят вашу реальную долговую нагрузку и могут выдать кредит, который будет трудно погашать. Поэтому важно самостоятельно контролировать сроки внесения денег.