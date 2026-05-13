Прокуратура Волгограда взыскала миллион рублей для матери погибшего бойца СВО

Прокуратура провела проверку по заявлению женщины, чей сын погиб, участвуя в специальной военной операции. Она сообщила, что ей не оказали юридические услуги, за которые она заплатила. Выяснилось, что 27 марта 2024 года заявительница заключила договор с индивидуальным предпринимателем Арутюняном М. Э. на услуги стоимостью 400 тысяч рублей. Эту сумму женщина полностью оплатила. По условиям договора, юрист должен был помочь установить местонахождение тела военнослужащего, провести опознание и организовать захоронение.